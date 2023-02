NVV Unterentfelden: Im Auftrag der Amphibien unterwegs

Wie beim ersten Pflegeeinsatz Mitte Januar, traf sich auch am letzten Samstag eine grosse Gruppe zur Instandsetzung des Amphibienzauns am Höhenweg. Rasch war das Drahtgeflecht des ca. 40 cm hohen Zauns am Waldrand vom Laub freigelegt und repariert. Der Zaun schützt die Amphibien während ihrer Wanderung zuverlässig vor der Strasse. Die Amphibienwanderungen finden jeweils an den ersten Regentagen im Frühling statt. Wenn die Tiere von ihrem Winterquartier im Wald zu den Weihern wandern für die Paarung und die Laichablage, fallen sie in Eimer, die am Zaun im Boden eingelassen sind. Mit den Eimern werden sie in täglicher Handarbeit in die nahen Waldweiher transportiert.