Plötzlich ohne Strom und Wasser

Das Kopfkino startete: Der Kühlschrank bleibt stumm, die Heizung kalt, das Badezimmer nutzlos. Im Tiefkühler taut alles auf, der Volg unten an der Strasse ist geschlossen, die Bank auch, der Bankomat lahm. Das Handynetz ebenfalls. Der Polizeinotruf ständig besetzt. Ich malte mir weiter aus, wie das Leben ohne Wasser und Strom wohl in den nächsten Tagen aussehen könnte: Keine Möglichkeit zu kochen oder Geschirr zu spülen. Selbst ein simpler Tee wird zur Luxusware. Duschen? Vergiss es. Das Toilettengeschäft? Ein echtes Abenteuer. Und erst die Abende: Kerzenlicht – zwar romantisch, aber unpraktisch, wenn es darum geht, im -Dunkeln im Kühlschrank noch etwas Essbares zu suchen.

Wie würden sich die Menschen verhalten, wenn diese Situation tagelang anhielte? Plündereien in Supermärkten, das verzweifelte Horten von Wasserflaschen, Konserven und WC-Papier, so wie zu Covid-Zeiten? Alle sind plötzlich in Not, keiner vorbereitet. Wie würde ¬unsere Gesellschaft reagieren? Würden wir solidarisch zusammenhalten oder doch dem Egoismus verfallen?