In Uerkheim lief am Donnerstagnachmittag ein grosser Polizeieinsatz: Drei Personen wurden tot in einer Garage eines Einfamilienhauses gefunden. Bild: LA

Polizei findet drei Tote in einer Garage

Am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, kurz nach 13.30 Uhr, fand die Polizei drei tote Personen in einer Garage in Uerkheim. Laut ersten Informationen wurde nicht nach einen Täter gesucht und es bestand auch keine Gefahr für die Bevölkerung. Wie die drei Menschen ums Leben kamen und um wen es sich bei den Toten handelt, konnte der Polizeisprecher noch nicht bekannt geben. Die Polizei will am Freitagmorgen ausführlicher informieren.