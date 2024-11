Postfiliale Kölliken: Kein Entscheid vor 2025 – Post sucht Partner für eine Agentur

Während der Gemeinderat die Postfiliale gerne behalten möchte, hat die Post die Absicht in Kölliken eine Agentur in einem Laden einzurichten. Darin soll der sogenannte «Partner» Postdienstleistungen wie Einzahlungen, Bargeldbezug oder Brief- und Paketversand ermöglichen. So wie dies schon in sehr vielen kleineren Gemeinden auch praktiziert wird. Zurzeit sucht die Post laut Mario Schegner mögliche Partner in Kölliken. Als zweite Modell-Option besteht der Hausservice zur Diskussion für Kölliken.