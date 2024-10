Die Post plant die Schliessung der Filiale Kölliken. Ein Gesprächstermin mit Gemeindevertretern ist für den 18. November eingeplant.

Bild: Remo Conoci, 29. Oktober 2024

Postfiliale Kölliken vor Schliessung – Gemeinderat pocht auf Service public

Die Post kündigt Umstrukturierungen an, die auch die Zukunft der Postfiliale in Kölliken betreffen könnten. Der Gemeinderat fordert eine Lösung, die weiterhin eine umfassende Postversorgung sicherstellt und erwartet dazu konkrete Informationen in einem Treffen mit Postvertretern am 18. November 2024.