Rechnung 2022 schliesst erwartungsgemäss mit einem Minus

Die Ertragslage der Einwohnergemeinde Buchs profitiert von einem sehr stabilen Steuerabschluss bei den natürlichen Personen, verlor jedoch an Stärke durch den deutlich schlechter ausgefallenen Steuerabschluss bei den juristischen Personen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern schliessen 25’538 Franken tiefer ab als budgetiert. Die Aktiensteuern verzeichnen ein Minus von 731’881 Franken und die Quellensteuern liegen 105’552 Franken unter dem prognostizierten Wert. Die Mehreinnahmen der anderen Steuern von rund 111’000 Franken kompensieren die deutlichen Minderausgaben teilweise. Insgesamt beträgt der Netto-Steuerertrag 21.12 Mio. Franken (Budget 21.82 Mio. Franken). Positiv wird die Ertragsseite zudem durch die höheren Entgelte sowie den gestiegenen Transferertrag beeinflusst.

Die Ausgabenseite zeigt in vielen Bereichen positive Ausgabenentwicklungen. So sind die Personalaufwendungen rund 100’000 Franken tiefer ausgefallen und die Dienststelle Soziale Sicherheit rund 399’000 Franken weniger belastet. Im Gegenzug stehen höhere Abschreibungen, welche insbesondere aus ausserplanmässigen Abschreibungen entstehen. Diese Abschreibungen wurden aufgrund der Überarbeitung der Anlagebuchhaltung notwendig. Auch der höhere Transferaufwand und der aufgrund der Neubewertung der Finanzliegenschaften angefallene Finanzaufwand schliessen über Budget ab.

Deutlichen Minderung der Investitionsausgaben

Die getätigten Nettoinvestitionen verzeichnen gegenüber dem Budget leichte Mehrausgaben. Insgesamt betragen diese rund 4 Mio. Franken (Budget 3.4 Mio. Franken). Gegenüber den beiden Vorjahren entspricht dies einer deutlichen Minderung der Investitionsausgaben. Haupttreiber dieser Jahre war jeweils der Neubau des Schulhauses Risiacher. Dieser ist in der Berichtsperiode 2022 mit diversen Schlusszahlungen in der Höhe von 3.125 Mio. Franken definitiv abgeschlossen. Der zweitgrösste Investitionsanteil entfiel auf den Umzug und die bauliche Anpassung Bauamt/Werkhof am Steinachermattweg mit rund 390’000 Franken gefolgt von der Ersatzbeschaffung des Unimog Fahrzeuges im Bauamt mit rund 211’000 Franken. Diverse dekretsmässige Beiträge von 41’000 Franken im Bereich von Sanierungen und Neugestaltungen von Kantonsstrassen, 147’400 Franken zu Gunsten der Platzgestaltung Oberdorfstrasse, 35’800 Franken für diverse Gemeindestrassenprojekte sowie die Neuanschaffung eines Elektro-Transporters für das Bauamt runden die Investitionsausgaben ab.