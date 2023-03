Rechnung 2022 schliesst mit einem Plus von über 400’000 Franken

Obwohl der Steuerertrag (inkl. Quellensteuern, Steuern jur. Personen und Sondersteuern) 1,377 Mio. Franken höher ausfällt als budgetiert, resultiert ein tieferer Ertragsüberschuss als aufgrund der Mehreinnahmen zu erwarten wäre. Gründe dafür sind Mehraufwände bei der Pflegefinanzierung (334‘000 Franken), den Schulgeldern Bezirksschule (97‘000 Franken) und der beruflichen Grundbildung (95‘000 Franken) sowie bei der Entschädigung an die Stadt Aarau für die Führung des Kindes- und Erwachsenenschutzbereichs (105‘000 Franken). Hinzu kommt ein Buchverlust aus dem unentgeltlichen Eigentumsübertrag von zwei Parzellen an die Stiftung Alterszentrum Mühlefeld in der Höhe von 947‘000 Franken.