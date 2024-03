Rechnung 2023 schliesst mit sattem Gewinn

Die beträchtlichen Minderausgaben in der Investitionsrechnung entstanden durch den verzögerten Beginn der Sanierungsarbeiten an der Talstrasse (Strassen, Wasser, Abwasser) sowie durch die Verzögerungen beim Netzverbund Wasserversorgung Muhen-Hirschthal-Schöftland.

Bilanz

Ortsbürgergemeinde

An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 4. Juni 2021 hat die Gemeinde Hirschthal beschlossen, dem Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal beizutreten. Dieser Forstbetrieb erhielt von allen angeschlossenen Gemeinden eine einmalige Kapitaleinlage und muss mit den so vorhandenen finanziellen Mitteln in den ersten fünf Betriebsjahren eigenständig wirtschaften. Ab dem 6. Betriebsjahr könnten die angeschlossenen Gemeinden allenfalls am Betriebsergebnis partizipieren, wenn die dafür festgelegten Kriterien erfüllt sind. Die Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde schloss mit einem Aufwandüberüberschuss von 10‘335 Franken (Vorjahr: 19‘808 Franken).