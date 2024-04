Rechnungsabschluss 2023 der Gemeinde Unterentfelden mit einem leichten Plus

Die Investitionsausgaben der Einwohnergemeinde beliefen sich im vergangenen Jahr auf netto 412‘000 Franken und waren somit um 2,666 Mio. Franken tiefer als geplant. Diese fielen in zwei verschiedenen Vorhaben im Schulbereich an. Weiter wurde in die Planung des Vorprojekts Sanierung Kantonsstrasse K208, in Strassensanierungsprojekte und die Sanierung von Bahnübergängen investiert. Diese Investitionen konnten alle von den liquiden Mitteln finanziert werden.