Rechnungsabschluss der Gemeinde Suhr: 2,2 Millionen Franken besser als erwartet

Bei den Steuern von juristischen Personen ergab sich ein Mehrertrag von 2,43 Millionen Franken, welcher hauptsächlich auf Nachträge und Anpassungen der provisorischen Rechnungen 2023 bei einigen grossen Firmen begründet ist. Daneben entstand durch eine kantonale Anpassung der Buchungssystematik ein einmaliger positiver Effekt von rund 790 000 Franken. Auch die Steuern von natürlichen Personen übertrafen die Schätzungen um 528 000 Franken (2,28 %), was teilweise auf die Zuzüge in der neuen Überbauung HENZ-Areal zurückzuführen ist. Unter den Erwartungen blieben die Quellensteuern (minus 58000 Franken) und Sondersteuern (gesamthaft minus 227 000 Franken).

Der übrige betriebliche Nettoaufwand fiel um 468 000 Franken schlechter aus, was allein schon mit einer ausserplanmässigen Abschreibung des Allwetterplatzes in der Hofstattmatten (331000 Franken) aufgrund einer Neubeurteilung der Nutzungsdauer sowie Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen (300000 Franken) zu erklären ist. Das im Budget 2023 umgesetzte Sparpotenzial erwies sich als realistisch, was sich durch eine gute Krediteinhaltung bestätigte.