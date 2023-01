Su(h)rental: Aargauer und Luzerner Regionalverbände gründen ein neues Netzwerk

Anhaltende unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Führung und der vom Regionalverband zu erbringenden Leistungen, haben nach reiflichen Überlegungen in den Gemeinderäten von Holziken, Moosleerau und Schmiedrued zu diesem Entscheid geführt, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der drei Gemeinden. Das Austrittsgesuch wurde unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Einwohnergemeindeversammlungen gestellt. Das Geschäft wird in den drei Dörfern für die diesjährigen Sommergemeindeversammlungen traktandiert.