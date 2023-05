Ruedi Häusermann wird mit dem Kunstpreis des Kantons Aargau geehrt

Ruedi Häusermann ist seit vielen Jahren in der Musik- und Theaterszene in der Schweiz und im Ausland präsent. Dabei hat er eine eigene künstlerische Handschrift entwickelt, in der Musik und Schauspiel einzigartig miteinander verwebt werden. Seine Inszenierungen werden in den wichtigsten deutschsprachigen Häusern aufgeführt, wie zum Beispiel Wiener Burgtheater, Berliner Volksbühne, HAU, Schauspielhaus Zürich, Staatsoper Stuttgart.