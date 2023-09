Saisonstart der kostenlosen Energie-Apéros Aargau

Anlässe zum Thema «Netz- und Versorgungssicherheit»

Die erste Veranstaltungsreihe beschäftigt sich mit dem sehr aktuellen Thema «Netz- und Versorgungssicherheit in unsicheren Zeiten».

17. Oktober: 17.30 Uhr in der Aula der Kantonsschule Baden

18. Oktober: 17.30 Uhr im Weiterbildungszentrum Lenzburg

24. Oktober: 17.30 Uhr im Eniwa Power Inn in Buchs

16. November: 17.30 Uhr im Berufs- und Weiterbildungszentrum in Zofingen.