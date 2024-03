Schusswaffeneinsatz mit tödlichem Ausgang:  Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Aargauer Polizisten ein

Im November 2020 erhielt die Kantonspolizei einen Notruf, wonach in Suhr ein Mann mit Suizid drohe. Vor Ort gestaltete sich der Kontakt mit dem selbstgefährdenden 68-Jährigen für die Polizisten als schwierig, schreibt die Staatsanwaltschaft Aargau am Montag in einer Mitteilung. Der Mann hielt ein Messer in der Hand und sprach Drohungen gegen die Polizisten aus. Auch zeigte sich der Mann, der der Polizei bereits von anderen Vorfällen her bekannt war, nicht gesprächsbereit und ging in keiner Weise auf die Deeskalationsversuche der Beamten ein.