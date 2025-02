Spatenstich für das neue Oberstufenschulhaus in Kölliken

Mit dem symbolischen Spatenstich, fiel am Donnerstag, 6. Februar 2025, der Startschuss zum neuen Schulhaus in Köllikens. Das neue Oberstufenschulhaus nimmt Formen an. Mit einem geplanten Baukredit von 12,8 Millionen Franken wird dieses Projekt nicht nur die Platzprobleme der steigenden Schülerzahlen lösen, sondern auch eine moderne Lernumgebung schaffen.