Stimmiger «Chlausmärt» auf Schloss Liebegg

Das Wetter, die Arbeiten der Kunsthandwerkerinnen und -handwerker, der Duft von Raclette, Öpfelchüechli, Waffeln und Bratwurst: Das Schloss Liebegg präsentierte am Sonntag sich einmal mehr in perfekter Weihnachtsstimmung. Bekannte treffe man hier an einem «stimmigen Anlass in stimmiger Umgebung», so das Urteil der vielen Besucherinnen und Besucher. Und; passend zur Adventszeit liessen sich Viele einmal mehr von Gewürzen, Kräutern, Seifen, Süssem und Räucherwaren in Stimmung versetzen. Kinder schmückten begeistert Lebkuchen. Vom Samichlaus und seinem Schmutzli liessen sich viele verzaubern. Insgesamt 54 Ausstellerinnen und Aussteller haben handgefertigte Produkte passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit aus Stoff, Wolle, Papier, Holz und Stein angeboten. Für einen reibungslosen Besuch sorgte einerseits die Feuerwehr Gränichen und anderseits ein Shuttle-Service vom Parkplatz der landwirtschaftlichen Schule zum Schloss. «Ein rundum gelungener Anlass», so das Fazit der Organisatoren vom Verein Schloss Liebegg. PFA/Bilder: Remo Conoci