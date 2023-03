Suhrental Alterszentrum: Finanzierung für Neubau-Projekt noch nicht gesichert

Nach dem Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten Ralph Bürge wollen die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft Regionales Alterszentrum Schöftland, welche das Suhrental Alterszentrum (STAZ) verantwortet, die Nachfolge im Präsidium rasch regeln. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Die professionelle Rekrutierung zur Vollbesetzung des Verwaltungsrates und zur Besetzung des Präsidiums wurde bereits in die Wege geleitet. Bis zur Neubesetzung des Präsidiums wird der Verwaltungsrat weiterhin vom Vizepräsidenten Roland Kläy geführt.

Zusatzabklärungen für Neubau

In den letzten Jahren wurde immer wieder über einen möglichen Neubau für das Alterszentrum Suhrental diskutiert. Der Verwaltungsrat des STAZ ist sich der Defizite der Infrastruktur des Alterszentrums bewusst. Die Abklärungen der letzten Monate haben aber gezeigt, dass ein Neubau an die Grenze dessen geht, was sich die Pflegeinstitution finanziell leisten kann. Trotz der Rückstellungen – geäufnet vor allem durch die guten Ergebnisse der letzten Jahre – ist die Finanzierbarkeit für einen Neubau noch nicht gegeben. Dies erfordert laut dem Verwaltungsrat Zusatzabklärungen.