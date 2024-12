SVP nominiert Parteipräsident Samuel Hasler als Gemeinderatskandidat

Aufgrund der Demission von Gemeinderat Reto Fischer (parteilos), findet am 9. Februar 2025 die Ersatzwahl für den offenen Sitz im Gemeinderat statt. Seit den letzten Gesamterneuerungswahlen ist die SVP nicht mehr im Gemeinderat vertreten.

Für die SVP war bereits von Anfang an klar, dass sich diese wieder für einen Sitz im Gemeinderat bewerben wird, wie sie in einer Mitteilung schreibt. An der letzten Parteiversammlung wurde Samuel Hasler einstimmig als Gemeinderatskandidat nominiert. Hasler ist seit 2019 Präsident der Ortspartei, Mitglied des Einwohnerrates und Mitglied der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission.