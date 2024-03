Geht es nach der SVP Buchs, so soll in diesem Saal wieder die Gemeindeversammlung das Sagen haben und nicht mehr der Einwohnerrat.

Bild: RAN/Dez. 2023

SVP will Einwohnerrat auflösen und lanciert kommunale Volksinitiative

Die SVP Buchs findet den Einwohnerrat das falsche politische Instrument für die Gemeinde. Vor allem, weil der Einwohnerrat ständig anders entscheide als das Volk anschliessend an der Urne. So wie am Sonntag bei der Abstimmung ums Budget 2024. Deshalb lanciert die SVP Buchs eine Volksinitiative zur Abschaffung des Einwohnerrats.