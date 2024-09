Tödlicher Selbstunfall: Automobilist verstirbt trotz sofortiger Reanimation

Der Subaru des Mannes kam am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Steinen, Bäumen und einem Zaun, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach in einem Vorgarten zum Stillstand. Die Anwohner reagierten sofort und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz umgehender Reanimationsversuche durch Feuerwehr und Ambulanz konnte der Fahrer jedoch nicht mehr gerettet werden und verstarb noch an der Unfallstelle.