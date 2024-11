Tragischer Unfall: Fussgängerin von Abfalllastwagen überrollt

Am Freitagmorgen kam es in Suhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Abfalllastwagen und einer Fussgängerin. Trotz raschem Einsatz der Rettungskräfte verstarb die 71-jährige Frau noch am Unfallort.