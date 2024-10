Das eingespielte Ensemble des Bühnen-Virus 22 fesselt sein Publikum mit der Komödie «Mission Million».

Bild: Rene Anselmi, ZVG

Turbulentes Such-Spiel nach der Beute

Der im Sommer 2022 in Gränichen gegründete Theaterverein Bühnen-Virus 22 feierte am vergangenen Wochenende in der Mehrzweckhalle Premiere mit dem Stück «Mission Million». Der Komödien-Klassiker – im Original von Altmeister Hans Gmür – kommt in der modernen Neubearbeitung von Atréju Diener und unter der Regie von Barbara Marti beim Publikum sehr gut an.