Uerkheim: Volksfest bei der «Austrinkete» in der «Sonne» – der Gasthof könnte bald wieder öffnen

«Wir haben in den letzten achteinhalb Jahren wohl nicht alles falsch gemacht», sagt Reinoud Notten mit einem Augenzwinkern und dem Blick auf die grosse Gästeschar an der «Austrinkete» im Gasthof Sonne. Am Sonntag herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Dabei wurde bei der Verabschiedung auch so manche Träne verdrückt. «Viele der Gäste sind uns in den letzten Jahren ans Herz gewachsen», sagt Sarah Klaus.