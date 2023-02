Der Baustart für die Ostumfahrung von Suhr soll zwischen 2024 und 2028 erfolgen. Bild: ZVG

Umfahrung Suhr: Bundesrat gibt bei «VERAS» Gas und spricht 63 Millionen Franken

Der Aargau erhält insgesamt über 110 Millionen Franken an Bundesgelder für alle vier Agglomerationsprogramme der 4. Generation, an denen er beteiligt ist. 63 Millionen Franken gegen davon an die Umfahrung Suhr «VERAS». Der Baustart für den ersten Abschnitt – die Ostumfahrung – kann zwischen 2024 und 2028 erfolgen.