Urs Wermuth wird neuer Geschäftsführer des Landenhofs

Urs Wermuth folgt auf Stefan Buchmüller, der seit Oktober 2023 krankheitsbedingt ausgefallen war und in der Folge seine Anstellung als Geschäftsführer per Ende Dezember 2024 kündigte.

Urs Wermuth hat nach einer Berufsmatur in Zürich von 1994-1997 am Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie in Zürich sechs Semester die Kader-Wirtschaftsinformatiker-Schule absolviert. Im Jahr 2001 hat er an der Fachhochschule Aargau ein dreisemestriges Nachdiplomstudium als Eidg. Dipl. General Manager NDS/FH erfolgreich abgeschlossen.