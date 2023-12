Verein «Bärenplatz für alle» aufgelöst

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung am 12. Dezember 2023 hat der Verein Bärenplatz für alle seine Auflösung beschlossen. Der 2020 aus einer gleichnamigen Interessensgemeinschaft hervorgegangene Verein hat auf Antrag des Vorstandes seine Auflösung mit grosser Mehrheit entschieden. Seit 2017 hat sich die IG und danach der Verein für die Gestaltung und Erhaltung des Bärenplatzes als Begegnungsplatz für alle eingesetzt und darauf Anlässe zur Begegnung der Bevölkerung organisiert.

Mit dem klaren Abstimmungsresultat vom 22. Oktober 2023 sind die Wünsche des Vereins für einen Begegnungsplatz in der Mitte von Buchs in weite Ferne gerückt. Die Mitglieder des Vereins werden sich auch in Zukunft in anderen Vereinen sowie politisch für ein zukunftsfähiges Buchs einsetzen. Marius Fedeli