Vernissage lockte viele Interessierte auf den Rütihof

Heimvorteil für die Ausstellenden

Die beiden Künstlerinnen Silvia Schaffner (Glasfusing) und Ruth Truttmann (Bilder), sowie der schwarz/weiss-Fotograf Marc Wälty, geniessen an der Kunstausstellung einen besonderen Heimvorteil, denn sie verbindet nicht nur etwas mit Gränichen, sie wohnen alle drei auch hier. Karin Pohl stellte die Kunstschaffenden mit liebevollen Worten dem anwesenden Publikum vor. Danach wandte sich unter anderen auch Regula Toscan an die Teilnehmer der Vernissage. Vor 40 Jahren startete ihr Ehemann Jürg den traditionellen Anlass, nachdem er damals für die 800-Jahr Feier Gränichens dafür angefragt wurde. Es sei aber nicht immer einfach gewesen, sagte sie: «Letztes Jahr wussten wir nicht, ob es mit dem Gemeinnützigen Frauenverein und mit den Ausstellungen weiter geht, aber durch einen Effort gelang es uns, viele neue motivierte Frauen für den Vorstand zu finden.» Die musikalische Begleitung übernahmen an diesem Abend Claudia Moser mit der Panflöte, Markus Hiltmann (Gitarre) und Paul Senn (Perkussion). Die Ausstellung im Alten Schulhaus auf dem Gränicher Rütihof ist noch an diesen Daten geöffnet: Freitag, 8. November 14-17 Uhr und 19-21 Uhr, Samstag, 9. November 14-17 Uhr, Sonntag, 10. November 10-16 Uhr. RC