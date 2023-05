«Vier-Pässe-Fahrt» mit 45 alten Traktoren

Die Traktorfahrer genossen das Gastrecht auf dem Gelände von Wilfried Fischer und der Firma Benz Transporte GmbH in Uerkheim. Bilder: Martin Zürcher

Die Brüder Peter und Theo Lüthy luden zur 18. Pfingstausfahrt mit alten Traktoren. Eingeladen waren alle Besitzer eines Fahrzeugs mit einem Jahrgang aus dem letzten Jahrtausend. Mit dabei war auch der ehemalige Bobfahrer Rico Peter, aber nur als Beifahrer.

Seit bald zwei Jahrzehnten ist der Pfingstsonntag in der Agenda der Freunde alter Traktoren rot markiert. Dann geht es nämlich immer auf die von Werner Räss (Staffelbach), im Jahre 2005 ins Leben gerufene Pfingstausfahrt. Bereits zum zweiten Mal trafen sich die Traktorfreunde nun auf dem Areal von Wilfried Fischer in Uerkheim, wo Start und Ziel der Ausfahrt war.

Nach 14 Austragungen und zwei Jahren pandemiebedingten Unterbrüchen übergab Räss die Organisation im letzten Jahr an die Ruedertaler Brüder Theo und Peter Lüthy. Sie stellten auch in diesem Jahr eine attraktive Ausfahrt zusammen. 45 Fahrzeuge, viele schön restauriert, andere noch immer im täglichen Einsatz, starteten zur Rundfahrt. Das erste Ziel war in Triengen. Auf dem Areal der Firma Alaska Blockhaus GmbH gabs einen Apéro.

Alle dem Roten hinterher

Bernadette Räss führte mit ihrem wunderschönen, feuerroten Fahr die Traktorenkolonne an. Von Triengen aus gings über Moosleerau, Schöftland, Staffelbach zurück nach Uerkheim. Mittendrinn fuhr der 14-jährige Bottenwiler Nick Jordy als jüngster Teilnehmer mit. Er lenkte gekonnt einen Bucher D4000. Etwas weiter hinten folgte gesteuert vom Zofinger Urs Rutschmann der Älteste aller teilnehmenden Traktoren. Sein Bührer Typ KJ 4 Jahrgang 1949 wird normalerweise von einem Willys Jeep Motor angetrieben, Rutschmanns Bührer hat aber zusätzlich eine Holzvergaseranlage installiert. Lachend meinte er. «Gut 20 Minuten bis eine halbe Stunde dauert es bis das ganze System funktioniert und ich so losfahren kann.» Also nicht unbedingt geeignet für einen Kurzeinsatz. Sira Leuenberger heisst die zarte junge Frau, die es geschafft hat, dass Rico Peter als einer der schnellsten Bobpiloten der Welt, die Steuerseile aus der Hand gibt und sich bei ihrem, von Vater Leuenberger für die Ausfahrt zur Verfügung gestellten Vevey, auf den Beifahrersitz setzt. Lachend meinte Peter: «Es vibriert einiges mehr als im Bob und die Kurvengeschwindigkeiten sind nicht ganz so hoch, aber mir gefällts.»

Gemütlicher Ausklang

44 der 45 Traktoren erreichten das Ziel in Uerkheim heil, wo der Grill bereits auf Hochtouren lief, und eine friedliche Stimmung herrschte. Später kam auch noch der «Pechvogel» dazu, dessen Motor zu heiss geworden war. Die Zylinderkopfdichtung seines Motors blieb zum Glück heil, so konnte eine teure Reparatur vermieden werden. Die Gruppe sass noch bis spät in die Nacht zusammen und feierte die Ausfahrt. Dabei wurden bereits Pläne für die nächste Pfingstausfahrt geschmiedet. TIZ