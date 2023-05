Andreas von Gunten tritt Ende Jahr als Gemeinderat und Vizeammann zurück. Bild: ZVG

Vizeammann Andreas von Gunten (SP) demissioniert per Ende Jahr

Gemeinderat und Vizeammann Andreas von Gunten (SP), hat aus beruflichen Gründen seine Demission per 31.12.2023 eingereicht. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat dem Rücktritt stattgegeben. Das teilte die Gemeinde Kölliken am Montagabend in einer Mitteilung mit.