Wegen marodem Dachstuhl: Museum im Strohdachhaus muss Saisoneröffnung verschieben

Am vergangenen Wochenende wäre das Dorfmuseum Kölliken in die neue Saison gestartet. Doch aufgrund von Brüchen an tragenden Balken ist das Betreten des Strohdachhauses und auch der Aufenthalt unter dem maroden Dachteil nach wie vor verboten. Vor sechs Wochen hoffte der Gemeinderat noch, den Dachstuhl bis Saisonbeginn flicken zu können. Diese Hoffnung hat sich nun nicht bestätigt: «Das Dorfmuseum bleibt wegen Instandstellungsarbeiten vorübergehend geschlossen», steht auf der Webseite. Weiter unten zeigt sich die Museumskommission hoffnungsvoll, ab Ende August bis Ende Oktober wieder Führungen im Strohdachhaus anbieten zu können.

Holzkonstruktion ist von Schädlingen befallen

Aktuell werde zusammen mit den Fachunternehmen abgeklärt, welche Massnahmen nötig seien, um die Statik des Dachstuhls wieder herzustellen, sagt Gemeindeschreiber Felix Fischer. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Bereiche der Holzkonstruktion von einem Schädling befallen sind. «Die getroffenen Abklärungen deuten darauf hin, dass diesem mit gängigen Mitteln begegnet werden kann», so Fischer. Grundsätzlich erfolge eine umfassende Prüfung der nötigen Massnahmen, da die Sicherheit für die Gemeinde an erster Stelle stehe. Fischer hofft, dass mindestens der traditionelle Strohhausmarkt im September wie gewohnt stattfinden kann. Aber auch ohne regelmässige Führungen im Museum gehe der Museumskommission die Arbeit nicht aus, so Fischer. Das umfangreiche Museumsgut müsse weiterhin gepflegt werden. Ausserdem arbeite die Museumskommission am Thema der Sonderausstellung, die je nach Situation um ein Jahr verschoben werden müsse. Lilly-Anne Brugger