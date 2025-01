«Wir haben an alten Pflöcken gerüttelt und schlagen neue ein»

Nachdem die irischen Klänge, von der Gruppe «Arve» vorgetragen, ein erstes Mal verklungen waren, begrüsste Gemeinderat André Mumenthaler die Gränicherinnen und Gränicher zum Neujahrsapéro, ehe auch der Gemeindeammann Andreas Fetscher das Wort ergriff und den Zuhörenden die besten Wünsche zum neuen Jahr überbrachte. Fetscher stellte sich selbstkritisch die Frage: «Waren wir gut? Haben wir es richtig gemacht?» Nicht nur in der Welt sei viel los gewesen, sondern auch in der Gemeinde. Fetscher erinnerte an die Schliessung der Turnhalle, an die kantonale Asylunterkunft und erwähnte, dass es dreimal im Dorf gebrannt habe. Neben diesen Überraschungen gab es auch Herausforderungen: Die Zentrumsentwicklung, die Schulraumplanung, die Entwicklung der Verwaltung und auch die Schifflände habe Hilfe benötigt. «Wir haben an alten Pflöcken gerüttelt, einige davon herausgezogen und auch neue Pflöcke eingeschlagen», sagte Fetscher vielsagend.