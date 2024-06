10 Jahre Liebe für «The Coffee Factory»

Ruth Wyss pflegt ein freundschaftliches Klima zu ihren Gästen. Man ist schnell per Du miteinander. Auch Hunde sind willkommen, sie werden von der Frau Wirtin gerne mit einem Schnäfeli Schinken «bestochen». Wer will, findet in «The Coffee Factory» schnell Kontakt. Wer gerne für sich ist, wird sich hier ebenfalls wohlfühlen.

Geschätzt werden von den Gästen auch die besonderen Anlässe in «The Coffee Factory». Dazu gehören unter anderen das Oktoberfest im Herbst, ein Fondueplausch im Winter oder individuelle Vereins-, Jubiläums-, sowie Geschäftsevents, «in The Coffee Factory kann man richtig schöne Anlässe durchführen», sagt Ruth Wyss.

Es ist spürbar: Die Lust auf ihren Job ist bei Ruth Wyss auch nach 10 Jahren ungebrochen, «mein Herzblut für The Coffee Factory hat kein bisschen nachgelassen, im Gegenteil», schwärmt sie für ihr einzigartiges Bistro/Beizli/Cafe. Das kommt rüber, in «The Coffee Factory» sind good vibes spürbar. Am besten ausprobieren und vorbeischauen: Zur Feier des 10-Jahre-Jubiläums und als kleines Dankeschön für den Besuch, gibt es gegen das Vorweisen dieses Artikels den Kafi für 3 Franken. «Ich freue mich schon auf euren Besuch bei mir in The Coffee Factory», sagt Ruth Wyss mit leuchtenden Augen. Jil Luescher