11-jähriges Mädchen von WSB erfasst

Am Dienstagabend, 22. April 2025, ist in Oberentfelden ein 11-jähriges Mädchen bei einem Unfall mit einem Zug der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr beim Bahnübergang an der Einmündung des Uerkenwegs in die Aarauerstrasse.