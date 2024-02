«100 Jahre Brügglifeld» – das wird gefeiert

Immer wieder wurde die traditionsreiche Aarauer Spielstätte an die Anforderungen der Gegenwart angepasst – mit der Totalrenovation der Stehstufen (1992), der Einführung einer Sektorentrennung (2003) und der Erneuerung der Sitzschalen auf der Haupttribüne (2019), welche aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich auch die übrigen Spielfeldseiten in den Vereinsfarben erstrahlen liessen.

Am prägendsten waren aber die sportlichen Sternstunden vor stimmungsvoller Kulisse, unter anderem mit dem Meistertitel im Jahre 1993 und dem Wiederaufstieg in die Super League 2013.