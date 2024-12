An den dreitägigen Swiss Open in Sursee starteten über 700 Athletinnen und Athleten aus dem In- und Ausland.

Bild: ZVG

16 neue Meetingrekorde in Sursee

Die Swiss Open, organisiert vom Schwimmclub Aarefisch, zählen zu den prestigeträchtigsten Schwimmveranstaltungen der Schweiz. Mit 16 neuen Meetingrekorden und einer hochkarätigen internationalen Besetzung bot der dreitägige Wettkampf in der Sportarena des Campus Sursee ein sportliches Spektakel kurz vor Weihnachten.