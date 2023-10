31 Wohnungen im ehemaligen «Landanzeiger»-Haus geplant

Das Erstaunen war gross, als die Firma KMP Architektur AG mit Sitz in Wettingen die Liegenschaften des «Landanzeigers» an der Schönenwerderstrasse 11/13 in Oberentfelden per Ende 2020 käuflich von der Besitzerin, der ZT Medien AG, erwarb. «Was passiert mit Eurem alten Gebäude?», wollte immer wieder Interessierte von den Mitarbeitern des «Landanzeigers» wissen. Nun, fast drei Jahre nach dem Verkauf kann man es schwarz auf weiss im Baugesuch lesen: Es soll eine Überbauung mit 31 Wohnungen entstehen. Der einstige Firmensitz der Druckerei Suter und des «Landanzeigers» werden abgerissen, sie sollen zwei Mehrfamilienhäusern weichen.

Am 4. September 1909 erschien der erste «Landanzeiger», hergestellt in der Buchdruckerei A. Brändle in Oberentfelden. Am 5. November 1915 übernahm Albert Suter die Druckerei und den Verlag des «Landanzeigers» und produzierte und druckte ihn an der Schönenwerderstrasse. 1987 kaufte die ZT Medien AG, das Unternehmen, die Druckerei und den «Landanzeiger». Zum 90-Jahr-Jubiläum des «Landanzeigers» wurde das Gebäude mit einem Neubau ergänzt. Bis Ende 1987 wurde der «Landanzeiger» in Oberentfelden gedruckt, danach in der Druckerei des Mutterhauses in Zofingen. Seit Sommer 2021 arbeiten Redaktion und Verkauf der Wochenzeitung im Landolfi-Gebäude an der Industriestrasse 12a in Oberentfelden. Gedruckt wird der «Landanzeiger» seit Anfang 2022 in Bern. Der «Landanzeiger» feiert 2024 sein 115-Jahr-Jubiläum. RAN