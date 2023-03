Aarau: 18 Generalplanerteams für Projektwettbewerb Oberstufenzentrum Telli ausgewählt

Die Stadt Aarau hat am 18. November 2022 einen Projektwettbewerb für Generalplanerteams im selektiven Verfahren für das Oberstufenzentrum Telli öffentlich ausgeschrieben. 73 Generalplanerteams haben einen Antrag auf Teilnahme am Wettbewerb eingereicht. Die Bewerbungsfrist endete am 21. Dezember 2022. 64 Bewerbungen wurden zur Beurteilung zugelassen.