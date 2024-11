Aarau als doppelter Startort der Tour de Suisse 2025

Die Tour de Suisse 2025 nimmt weiter Form an und wird für die Radsportbegeisterten in Aarau zu einem besonderen Highlight. Nach dem Auftakt am 15. Juni in Küssnacht am Rigi (SZ) zieht der Tour-Tross in den Hauptort des Kantons Aargau. Am 16. und 17. Juni starten hier die zweite und dritte Etappe. Die Fahrer treten zunächst in Richtung Schwarzsee (FR) und tags darauf nach Heiden (AR) an. «Mit Aarau konnten wir eine Wunschlösung für die Tour de Suisse 2025 gewinnen,» kommentiert Tour-Direktor Olivier Senn. Die zentrale Lage Aaraus und das vielseitige Angebot für Fans und Fahrer machten die Stadt zur idealen Wahl.