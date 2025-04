Diese Woche will ich Ihnen ein Staatsgeheimnis verraten. Ich bin da wahrscheinlich irrtümlich in einen Chat geraten und habe hochbrisante Informationen erhalten, die ich heute der Öffentlichkeit zugänglich machen will, nein muss! Es geht um Giftstoffe, um falsche Lagerung, um Entsorgung. Und das im Kanton Aargau!



Der Weg zur Wahrheit hat natürlich eine Vorgeschichte: Als ich vom Ereignis erfahren habe, wandte ich mich pflichtbewusst an offizielle Stellen. Man könne mir keine Informationen dazu geben, hiess es in der knapp formulierten Antwort. Ich hakte nach, doch der Mantel des Schweigens breitete sich aus. Nur soviel ist klar: Es findet an diesem Freitag um 10 Uhr statt und das Ereignis ist so wichtig, dass ein Regierungsmitglied und das Amt für Verbraucherschutz dabei sein werden. Immer wieder fällt der Codename «Gartenchemiker».



Ich gebe nicht auf, kontaktiere Freunde in der Regierung, mit denen ich immerhin Duzis bin und stochere im dampfenden Sumpf der Verschwiegenheit. Die spärlich vorhandenen Dokumente, die mir offiziell zur Verfügung gestellt werden, verstecken sich hinter einem Internet-Link, der mit der Zahlenkombination 4bce-8628-b47 endet, ich werde also verfolgt. Vorsichtshalber trete ich aus der Chatgruppe aus, decke die Kamera meines Computers ab und spreche in der Redaktion nur noch in codierter Sprache. «Ich hole mir einen Kaffee» bedeutet eigentlich: «Wir müssen sprechen. Jetzt. Im Putzräumchen.» Von meinen Kollegen ernte ich aber nur verwunderte Blicke. Stecken alle unter einer Decke? Ich verlasse das Putzräumchen wieder, und hole mir einen Kaffee.



Ein Kontakt meldet sich bei mir. Endlich erfahre ich Details über das Staatsgeheimnis, endlich weiss ich, was am Freitag von unserer Regierung ans Tageslicht befördert wird, und was noch bis am Freitag um 10 Uhr ein Staatsgeheimnis bleiben muss. Es geht wie erwähnt um Giftstoffe, um falsche Lagerung, um Entsorgung. Und das im Kanton Aargau! Erneut fällt der Codename «Gartenchemiker». «Ich hole mir einen Kaffee», rufe ich. Nichts passiert.



Eigentlich wollte ich Ihnen heute ein Staatsgeheimnis verraten, aber ich darf nicht. Ich kann Sie aber beruhigen, es ist halb so wild. Achten Sie am Freitag einfach auf den Codenamen «Gartenchemiker». Wenn vorher jemand etwas wissen will: ich bin im Putzräumchen und trinke Kaffee.



Das Geheimnis ist gelüftet: Hier geht es zur «Aktion Gartenchemiker»: www.landanzeiger.ch/aktion-gartenchemiker-gegen-zu-viel-gift-in-aargauer-gaerten/