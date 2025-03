ZENTRUM Aarau: Personelle und inhaltliche Weichenstellungen

An der Generalversammlung vom 19. März 2025, welche traditionell in der Spagi durchgeführt wird, richtet sich der Blick auf die Zukunft – sowohl personell als auch inhaltlich. Neben aktuellen Themen und geplanten Projekten wird es im Vorstand von ZENTRUM Aarau zu bedeutenden Veränderungen kommen. Verabschiedet werden Marianne Bolliger und Stefan Jost, die sich über Jahre hinweg mit grossem Engagement im Vorstand eingebracht haben. Unter ihrer Mitwirkung wurden beliebte Formate wie das Night Shopping, zahlreiche Outlet-Verkaufstage sowie die erfolgreichen Zentrumsgutscheine realisiert, dem erfolgreicher Vorreiter der heutigen Geschenk Gutscheine. Zudem haben sie den Aarauer Detailhandel durch die herausfordernde Zeit der Corona Pandemie geführt. Die Versammlung bedankte sich mit einer «Standing Ovation» bei Stefan Jost und Marianne Bolliger für den grossen Einsatz und ernannte sie nach einer herzlichen Laudatio von Marcel Suter zu Ehrenmitgliedern.

Aarau Standortförderung, hat die Fäden des ZENTRUM Aarau in die Hand genommen und in den vergangenen Wochen konstruktiv an der Zusammenstellung eines neuen Vorstands gearbeitet. «Dass die Besucherinnen und Besucher in Aarau weiterhin eine attraktive Einkaufsituation antreffen, liegt mir sehr am Herzen», sagt die Aarauer City Managerin, Romana Waller. «Es freut mich, dass wir Personen gefunden haben, die dies genauso sehen und sich für Aarau einsetzen möchten.» Die sechs neuen Vorstandsmitglieder wurden an der Generalversammlung vom 19. März vorgestellt und von der Versammlung bestätigt. Als Präsident engagiert sich neu Mark Haldimann (immo+), als Vize-Präsident Philipp Vogel (Jolene & Marlo) für den starken Detailhandel. Gemeinsam mit den vier weiteren Vorstands-Kolleginnen und Kollegen werden sie die Zusammenarbeit innerhalbe der Branche versuchen zu stärken und innovative Massnahmen für eine lebendige Innenstadt zu entwickeln. «In Aarau einzukaufen soll ein besonderes Erlebnis bleiben», sagt Mark Haldimann, der frischgebackene Präsident des ZENTRUM Aarau. «Die Marke Aarau einkaufen ist etabliert und weiterhin überraschen.» RST