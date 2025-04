Tempo 30 auf Aarauer Bahnhofstrasse bleibt 

Fazit aus dem Schlussbericht

• Der Fussverkehr profitiert in den beiden Varianten 1 und 2 von kürzeren Wartezeiten und einer direkteren Linienführung. Das flächige Queren hat deutlich zugenommen, täglich queren gegen 16’000 Fussgängerinnen und Fussgänger die Bahnhofstrasse.

• Der Veloverkehr erhöhte sich in der Variante 1 entlang der Bahnhofstrasse. In der Variante 2 gab es mehr Veloverkehr auf der Verbindung Tunnelweg–Kasinostrasse, die im Rahmen des Testlaufs für Velofahrende deutlich aufgewertet wurde, und eine Abnahme entlang der Bahnhofstrasse.

• Pünktlichkeit und Fahrplanstabilität der Busse in Richtung Bahnhof hat sich in beiden Varianten verbessert. Aufgrund der Fahrbahnhaltestellen, basierend auf dem BehiG, gab es keine Wartezeiten für den Bus bei der Ausfahrt aus der Haltestelle.

• Für den motorisierten Individualverkehr verbesserten sich die Reisezeiten entlang der Bahnhofstrasse mit den Varianten 1 und 2 in beide Richtungen. Auf der Kasinostrasse kam es anfangs zu Verkehrsbehinderungen, die verschiedenen ergriffenen Massnahmen zeigten aber Wirkung, heute präsentiert sich die Lage ebenfalls gut. AG