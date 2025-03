Der MAG erhält erste Präsidentin

«2024 fand ein typischer MAG statt», blicke Präsident Fabian Koch anlässlich seiner letzten GV als Präsident des MAG-Vereins zurück. «Zuerst war es nass, kalt und am Sonntag schien die Sonne und viele Leute kamen.» Der Vorstand und der Marktorganisator Mike Zettel, von der Firma «Kein Ding», zeigten sich über die Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern zufrieden. «Der MAG ist und bleibt ein beliebter Treffpunkt», betonte Koch. Das liege vor allem am Angebot der Aussteller und am Rahmenprogramm. «Der MAG lebt und so kann ich das Präsidium mit gutem Gefühl weitergeben.» Fabian Koch war seit 2018 im Vorstand, nach einem Co-Präsidium mit Marcel Suter leitete er den Verein die letzten zwei Jahre alleine.