Aarauer Abendmeeting: 350 Athletinnen und Athleten kämpfen im Schachen um neue Bestleistungen

Das Organisationskomitee rund um Wettkampfleiter Philip Salathe freut sich, am Samstag, den 12. August, ab 16.00 Uhr, die rund 350 Athleten im Aarauer Schachen begrüssen zu können. «Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und sind erfreut, dass unser grosses Disziplinenangebot von der Schweizer Leichtathletikszene rege genutzt wird.», sagt Wettkampfleiter Philip Salathe. In 12 Disziplinen, vom 100m, zum Speerwurf über den Dreisprung und den Hammerwurf stehen die Athleten im Einsatz und jagen persönliche Bestleistungen und Meetingrekorde.

Schweizer Nachwuchs-Elite am Start

Mit Shirin Kerber (LA Nidwalden) und Robin Gloor (BTV Aarau Athletics) stehen zwei Medaillengewinner der EYOF in Maribor am Start. Kerber gewann vor weniger als zwei Wochen über 1500m in Maribor die Goldmedaille. Robin Gloor, vom veranstaltenden BTV Aarau, gewann mit der Medley-Staffel die Silbermedaille. Beide stehen am Samstag im 800m am Start. Über die 400m Hürden will sich die 4x400m U23-EM Medaillengewinnerin Lena Wernli (LC Zürich) gegen die starke Nidwaldnerin und U23-EM Teilnehmerin Salome Hüsler behaupten.