Aarauer Kantischüler werden Robotik-Weltmeister

Roboter stechen in See

Am ersten Wettbewerbstag warten bereits bekannte Aufgaben auf die Roboter. Der zweite Tag ist hingegen eine Überraschung: In nur drei Stunden müssen die Teilnehmenden ihren Roboter an eine neue Aufgabe anpassen und neu programmieren. Die Herausforderungen, die die Roboter meistern müssen, sind in Szenarien verpackt, die zum Jahresthema «Connecting the World» und zum Gastgeberland, dem Schiffahrtsknotenpunkt Panama, passen. In der Alterskategorie «Elementary» hält der Roboter die Meere sauber und rettet Korallenriffe und Wale. In der Kategorie «Junior» verlegt er unter anderem Unterseekabel. Bei den «Seniors», zu denen auch «Robolution» gehört, entlädt, betankt und lotst der Roboter Schiffe.