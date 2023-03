Eröffneten das Turnzentrum in Lenzburg symbolisch (von links): Lenzburgs Stadtpräsident Daniel Mosimann, Aargauer Sportminister Alex Hürzeler, ATV-Präsident Jörg Sennrich, Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl, STV-Vertreter Roland Schenk und Architekt André Meier. Bild: Gerry Frei/ZVG

Aargauer Turnzentrum eröffnet

Die Aargauer Spitzenturnerinnen und -turner haben ein neues Zuhause. In Lenzburg wurde am Wochenende das 14 Millionen Franken teure Turnzentrum eröffnet. Es soll sicherstellen, dass auch in Zukunft Aargauer Turnerinnen und Turner zur nationalen und internationalen Spitze gehören.