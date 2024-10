Aargauischer Schachtag: Aarau beendet 19 Jahre dauernde Durststrecke

Das Heimteam aus Lenzburg wollte sein Jubiläum nicht nur dazu nutzen, den 127 Teilnehmenden einen tollen Anlass zu bieten, sondern es mobilisierte auch ein starkes Team, um nach mehreren Jahrzehnten wieder einmal die Vereinswertung zu gewinnen. Mit der gleichen Absicht trat allerdings auch der Schachklub Aarau zum Turnier an, der seine drei ehemaligen Schweizer Junioren- und Schülermeister aus den Jahren 1998, 2009 und 2023 dabei hatte. Setzten sich die favorisierten Aarauer von Anfang an die Spitze, versuchte das stark aufspielende Heimteam den Aarauern Paroli zu bieten und konnte den Abstand nach der Mittagspause kontinuierlich verkleinern. Verpassten die Aarauer den Sieg im Vorjahr mit 5 Punkten Rückstand nur ganz knapp, konnten sie dieses Jahr einen noch knapperen Vorsprung von 4 Punkten auf das Heimteam über die Ziellinie retten und somit den ersten Sieg seit 2005 feiern.

Entscheidenden Anteil am Aarauer Erfolg hatte der FIDE-Meister Felix Hindermann, der die Stärkeklasse A (Meister) mit 6 Punkten aus 7 Runden und einem halben Punkt Vorsprung vor dem für Lenzburg spielenden Björn Backlund gewann und somit Aargauer Schnellschachmeister wurde. Die Stärkeklasse C (Schüler) und damit der Titel des Aargauer Schülermeisters, ging an den Lokalmatadoren Benjamin Moser, der sich im Stichkampf gegen Elijah Kloter vom Schachclub Brugg durchsetzte. Die Stärkeklasse B (Amateure) gewann mit Carmen Britschgi vom Schachclub Freiamt eine der wenigen Damen, die am Turnier teilnahmen. RS