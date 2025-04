Aline Seitz gewinnt den GP Osterhas vor prominenter Konkurrenz

Linda Indergand (Liv Cycling) und Aline Seitz (RC Gränichen) lieferten sich am 44. GP Osterhas, der erstmals im Rahmen des Škoda Swiss Bike Cup stattfand, einen packenden Zweikampf. Bahnspezialistin Seitz führte vor der letzten der 50 Runden mit zwei Punkten vor Indergand, die den entscheidenden letzten Sprint gewinnen musste. Die 28-jährige Seitz überquerte die Ziellinie aber als Erste und siegte mit 57 Punkten vor den Mountainbike-Weltcupfahrerinnen Indergand (51 Punkte) und Alessandra Keller (Thömus Maxus, 29 Punkte).

«Es war ein sehr intensives Rennen», sagt Seitz nach der Siegerehrung. Sie habe sich auf die grossen Punktewertungen konzentriert, was ihr sehr gut gelungen sei. «Meine Erfahrung von der Bahn hat mir sicherlich geholfen.» Zufrieden mit ihrer Leistung war auch Indergand. «Es hat Spass gemacht gegen solch gute Gegnerinnen zu fahren. Ich wollte den Schlusssprint gewinnen, aber Aline hatte die besseren Beine.»

Rapps dominiert das Elite-Rennen

Das Elite-Kriterium der Männer dominierte Dario Rapps (RSC Auto Brosch Kempten). Der Deutsche setzte sich nach einem Drittel der 100 Runden vom Feld ab. Einzig Aaron Imhof (Spar CTO Men) und Leandro Schleuniger (RC Gränichen), beide allerdings in der U23-Kategorie startend, konnten mit Rapps mithalten. So stand der Triumph des Deutschen früh fest. Das Elite-Podest wurde von den Deutschen Jonas Schmeiser (RSC Auto Brosch Kempten, 45 Punkte) und Jan Münzer (Team Storck, 37 Punkte) komplettiert. Imhof (86 Punkte) entschied die U23-Wertung vor Schleuniger (58 Punkte) und Alessio Bragagna (Spar CTO Men, 14 Punkte).

Rinner bezwingt Douté

Eine spannende Entscheidung fiel im U19-Rennen der Männer. Jonathan Rinner (VC Lugano) und Gaspard Douté (La Steigeoise, FR) bogen punktgleich auf die Zielgerade ein. In einem dramatischen Schlussspurt hatte Rinner letztlich knapp die Nase vorn. Marco Weilenmann (VC Brülsellen) komplettierte das Podest. Das Kriterium der U17 entschied Marwan Karim Barhoumi (Pédale Bulloise) vor Yanis Berthoud (Humard VP) und Nick Ulrich (Trek Manna SG Rheinfelden) für sich. Ein Achtungserfolg verbuchte Lina Huber (RRC Amt) im Rennen der gemischtenU15-Kategorie. Sie wurde hinter Diego Imhof (Road Cycling Academy) und Nick Altstätter (RV Ehrendingen) starke Dritte.

Nächste StaKon Schaan (FL)

Am Wochenende vom 10. bis 11. Mai macht der Škoda Swiss Bike Cup Halt im Fürstentum Liechtenstein. Die Strecke im Duxwald in Schaan zeichnet sich durch einen besonders hohen Anteil an herausfordernden Wurzelpassagen aus und bietet ein abwechslungsreiches Terrain für spannende Mountainbike-Rennen.