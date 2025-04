Charlotte Schneider wechselt zu Viteos NUC

Die heute 20-Jährige begann ihre Volleyballkarriere 2016 beim BTV Aarau Volleyball und hat seither alle Nachwuchsabteilungen des Vereins durchlaufen. Sie war ein wichtiger Teil der erfolgreichen U19 Nationalmannschaft, die sich für die Europameisterschaft 2022 qualifiziert hat. In den letzten Jahren trainierte Charlotte beim Nationalen Nachwuchsverein BTV Aarau Volleyball (NNV Aarau) und etablierte sich als eine der vielversprechendsten Athletinnen ihrer Altersklasse.



Mit dem Wechsel zu Viteos NUC unterschreibt sie ihren ersten NLA-Vertrag und erhält damit die Möglichkeit, auf höchstem Schweizer Niveau zu spielen. In diesem Sommer schliesst die Aargauerin zudem das Sportgymnasium ab.



Harald Gloor, Sportchef des NNV Aarau, freut sich über den Wechsel: «Wir sind begeistert, dass mit Charlotte eine weitere Athletin aus unserem Programm den Sprung in die NLA schafft. Wir sind besonders stolz, dass ein Eigengewächs des BTV Aarau Volleyball, seinen ersten NLA-Vertrag unterschreiben konnte. Viteos NUC ist ein absoluter Top-Club und wir sind überzeugt, dass Charlotte wertvolle Erfahrungen sammeln wird».



Gloor ergänzt: «Der Einstieg in die NLA ist für unsere Athletinnen wie eine Lehre. Sie müssen sich gegen etablierte Spielerinnen durchsetzen und sammeln dabei wichtige Erfahrungen, die sie in ihrer Karriere weiterbringen und ihnen später bestenfalls den Schritt ins Ausland als Profi ermöglichen.»



Der Nationale Nachwuchsverein NNV in Aarau wurde im August 2020 von Swiss Volley und dem BTV Aarau Volleyball gegründet. Er bietet talentierten Athletinnen mit einer Swiss Olympic Talent Card die Möglichkeit, in einem professionellen Umfeld zu trainieren und den Sprung in die NLA zu schaffen – mit dem Ziel, später als Profi im Ausland zu spielen.BTV