HSC Suhr Aarau: Mit Herz, Wille und einem Hauch Wahnsinn

Die Handballer des HSC Suhr Aarau haben in den letzten zwei Wochen nicht einfach nur Handball gespielt – sie haben Geschichte geschrieben. Mit purem Herzblut, unerschütterlichem Glauben und einer Leidenschaft, die ihresgleichen sucht, kämpften sie sich in die Playoff-Halbfinals. Und das auf eine Art, die selbst hartgesottene Sportfans sprachlos machte und Tränen Freudentränen in die Augen trieb.