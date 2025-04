Der HSC Suhr Aarau spielte mit Herz – Kadetten Schaffhausen mit kühlem Kopf – 26:27 (10:13)

Mit 2:0 führen die Kadetten nun in der Playoff-Halbfinalserie. Bereits am Samstag können sie in der heimischen BBC Arena den Sack zumachen und als erstes Team in den Playoff-Final der Quickline Handball League einziehen. Doch der HSC Suhr Aarau hat in beiden Spielen bewiesen: Das Team gibt sich nicht kampflos geschlagen. Kapitän Joël Willecke bringt es nach der Partie im SRF-Interview auf den Punkt: «Wir spielen mit Emotionen, mit Haltung und wollen bis am Schluss kämpfen.» Und genau das wird der HSC Suhr Aarau auch im dritten Spiel wieder zeigen müssen – will er mindestens nochmals ein Heimspiel erzwingen oder gar die Serie noch wenden. RAN/SHV